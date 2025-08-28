    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    • 28 avqust, 2025
    • 20:09
    Türkiyənin iki vilayətində meşə yanır

    Türkiyənin Bursa vilayətində meşə yanır. 

    "Report" Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə Yenişehir rayonunda qeydə alınır. 

    Yanğınla əlaqədər olaraq Bursa-Yenişehir yolu bağlanıb. 

    Yanğına havadan və qurudan müdaxilə edilir.

    Eyni zamanda Amasya vilayətində də meşə yanır. Əraziyə təcili tibbi yardım əməkdaşları və yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Bir helikopter, 12 su maşını və 190 nəfərlik şəxsi heyətlə yanğına müdaxilə edilir. 

    Yanğınların səbəbi məlum deyil. 

    #meşə yanğını   #Türkiyə  
    Foto
    Forest fires erupt in Türkiye"s Bursa, Amasya provinces

