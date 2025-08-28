Türkiyənin iki vilayətində meşə yanır
Region
- 28 avqust, 2025
- 20:09
Türkiyənin Bursa vilayətində meşə yanır.
"Report" Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə Yenişehir rayonunda qeydə alınır.
Yanğınla əlaqədər olaraq Bursa-Yenişehir yolu bağlanıb.
Yanğına havadan və qurudan müdaxilə edilir.
Eyni zamanda Amasya vilayətində də meşə yanır. Əraziyə təcili tibbi yardım əməkdaşları və yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Bir helikopter, 12 su maşını və 190 nəfərlik şəxsi heyətlə yanğına müdaxilə edilir.
Yanğınların səbəbi məlum deyil.
Son xəbərlər
21:37
Xətai rayonunda obyektin zirzəmisində yanğın başlayıbHadisə
21:32
Estoniya Rusiyaya etiraz notası veribDigər ölkələr
21:28
Foto
Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibənin Ermənistan tərəfindən aparıldığı bir daha təsdiqlənib - MƏHKƏMƏDaxili siyasət
21:27
Foto
UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıbFutbol
21:21
Fransanın DİN rəhbəri: Ölkə heç vaxt maliyyə uçurumuna bu qədər yaxın olmamışdıDigər ölkələr
21:06
Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
21:05
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Liqa mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB-3Futbol
21:01
Foto
Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJXarici siyasət
20:46