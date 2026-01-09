Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb
- 09 yanvar, 2026
- 12:57
Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 12,13 milyon ABŞ dolları dəyərində 14 min 539 ton portağal idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 13 %, kəmiyyət olaraq – 22 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 7,56 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 21 % az) 10 min 80 ton (-27 %), Cənubi Afrikadan (CAR) 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+68 %) 1 min 856 ton (+65 %), Misirdən 1,78 milyon ABŞ dolları dəyərində (+13 %) 1 min 615 ton (-11 %), Türkiyədən 684,52 min ABŞ dolları dəyərində (-41 %) 977,4 ton (-41 %), Çindən 5,9 min ABŞ dolları dəyərində (+20 dəfə) 5,33 ton (+267 dəfə) məhsul alıb.
2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 23,2 min ton portağalın 74,6 %-i İranın payına düşüb.