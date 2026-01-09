İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    ASK
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:57
    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 12,13 milyon ABŞ dolları dəyərində 14 min 539 ton portağal idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 13 %, kəmiyyət olaraq – 22 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 7,56 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 21 % az) 10 min 80 ton (-27 %), Cənubi Afrikadan (CAR) 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+68 %) 1 min 856 ton (+65 %), Misirdən 1,78 milyon ABŞ dolları dəyərində (+13 %) 1 min 615 ton (-11 %), Türkiyədən 684,52 min ABŞ dolları dəyərində (-41 %) 977,4 ton (-41 %), Çindən 5,9 min ABŞ dolları dəyərində (+20 dəfə) 5,33 ton (+267 dəfə) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 23,2 min ton portağalın 74,6 %-i İranın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi portağal İran CAR Misir Türkiyə Çin

    Son xəbərlər

    13:23

    Xamenei ölkədəki etirazlarla bağlı çıxış edəcək

    Region
    13:21

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:07

    BMT: Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,7 % artacaq

    Maliyyə
    13:05

    "Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    13:02

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:00

    Çapar sakini: Kəndimizə geri dönəcəyimizə heç vaxt şübhə etmədik

    Daxili siyasət
    12:58

    Hesablama Palatasında yeni audit informasiya sistemi qurulur

    Maliyyə
    12:57

    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    ASK
    12:56
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində Qətər səfirliyi zərər görüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti