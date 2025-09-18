Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 08:49
Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı sənədə əsasən, İstanbul müftisi professor Safi Arpaquş Diyanət İşləri İdarəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib.
Qeyd edək ki, Arpaquş 2021-ci ildən etibarən İstanbul müftisi vəzifəsini icra edib.
