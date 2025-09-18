İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 08:49
    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib

    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı sənədə əsasən, İstanbul müftisi professor Safi Arpaquş Diyanət İşləri İdarəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib.

    Qeyd edək ki, Arpaquş 2021-ci ildən etibarən İstanbul müftisi vəzifəsini icra edib.

    Türkiyə islam

    Son xəbərlər

    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    09:00

    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

    Mədəniyyət
    08:54

    Rusiyada məhkəmə icraçıları tərəfindən deportasiya edilən əcnəbilərin sayı məlum olub

    Digər
    08:49

    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib

    Region
    08:45

    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:29

    Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Digər
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti