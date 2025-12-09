Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 09 dekabr, 2025
- 16:44
Türkiyənin Tunceli vilayətində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ 7 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Dağıntılar barədə hələlik məlumat verilməyib.
