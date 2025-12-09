İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:44
    Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Tunceli vilayətində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zəlzələ 7 km dərinlikdə qeydə alınıb.

    Dağıntılar barədə hələlik məlumat verilməyib.

    Türkiyə Zəlzələ

    Son xəbərlər

    17:55

    İKTA: Bu ilin 11 ayında 116 min avadanlığın idxalına icazə verilib

    İKT
    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Ayaks"la oyunda azarkeşləri sevindirmək istəyirik"

    Futbol
    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti