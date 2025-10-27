Türkiyə və Böyük Britaniya "Eurofighter" qırıcı təyyarələrinin tədarükünə dair saziş imzalayıb
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 20:40
Türkiyə və Böyük Britaniya "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarələrinin tədarükünə dair saziş imzalayıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada Böyük Britaniyanin Baş naziri Kir Starmerlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, sənəd oktyabrın 27-də Türkiyə və Böyük Britaniya nümayəndə heyətləri arasında Ankarada baş tutan görüş zamanı imzalanıb:
"Bu addımı iki yaxın müttəfiq olaraq strateji münasibətlərimizdə yeni bir mərhələ kimi qiymətləndirirəm. İnanıram ki, Böyük Britaniya ilə bu əməkdaşlıq müdafiə sənayesində birgə layihələrə qapı açacaq".
Qeyd edək ki, Türkiyə Böyük Britaniyadan 44 ədəd "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarəsi alacaq.
Son xəbərlər
21:05
Ali təhsil müəssisələri arasında "Zəfər" şahmat turniri keçirilibFərdi
20:59
Belarus Litva diplomatına etiraz notası təqdim edibDigər ölkələr
20:56
Foto
Göygöldə maskalı şəxslər fermadan 62 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlayıbHadisə
20:53
İsrail 2023-cü ildən bəri ilk dəfə ölkənin cənubundakı xüsusi rejimi ləğv edirDigər ölkələr
20:50
PSJ və "Sevilya"nın sabiq futbolçusu karyerasını başa vurubFutbol
20:40
Türkiyə və Böyük Britaniya "Eurofighter" qırıcı təyyarələrinin tədarükünə dair saziş imzalayıbRegion
20:33
Ermənistan Rusiya ilə TRIPP çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə etməyi planlaşdırırXarici siyasət
20:20
Polşa Prezidenti Dəftərxanası: Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya gəlməlidirDigər ölkələr
20:19