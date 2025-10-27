Эрдоган: Сделка по истребителям - новая веха в отношениях Анкары и Лондона

В ходе межгосударственных переговоров Великобритании и Турции было подписано соглашение по поставкам истребителей Eurofighter Typhoon, что является новой вехой в стратегических отношениях двух стран.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я рассматриваю этот шаг как новую веху в наших стратегических отношениях как двух близких союзников. Я верю, что это сотрудничество с Великобританией откроет двери для совместных проектов в оборонной промышленности" - сказал он.

По его словам, в целом Турция планирует закупить у Британии 44 истребителя Eurofighter Typhoon.

Эрдоган также отметил, что в центре тесного диалога со Стармером были торговые и оборонные отношения.

"Мы готовы увеличить объем нашей торговли до 30 млрд долларов, а затем до 40 млрд долларов. Мы также уделяем особое внимание взаимным инвестициям и расширению сотрудничества в области энергетики и обороны. Я верю, что мы выведем наше стратегическое партнерство на новый уровень", - отметил турецкий лидер.

По его словам, стороны также обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа, российско-украинскую войну и шаги, которые стороны могут предпринять для разрешения данного конфликта, а также важность сохранения стабильности в Сирии.