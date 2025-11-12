Türkiyə təyyarəsinin qəzaya düşdüyü yer əhatəyə alınıb, axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 01:04
    Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi Siqnaxi rayonunda Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin baş verdiyi ərazini əhatəyə alıb.

    "Report"un Gürcüstan müxbiri hadisə yerindən xəbər verir ki, qəza yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

    Qeyd olunub ki, bir neçə nöqtədə polis postları yaradılıb, yerli və xarici media nümayəndələrinin hadisə yerinə yaxınlaşmasına icazə verilmir.

    Министерство внутренних дел Грузии оцепило место крушения турецкого военного самолета

