Türkiyə təyyarəsinin qəzaya düşdüyü yer əhatəyə alınıb, axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir
Region
- 12 noyabr, 2025
- 01:04
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi Siqnaxi rayonunda Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin baş verdiyi ərazini əhatəyə alıb.
"Report"un Gürcüstan müxbiri hadisə yerindən xəbər verir ki, qəza yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
Qeyd olunub ki, bir neçə nöqtədə polis postları yaradılıb, yerli və xarici media nümayəndələrinin hadisə yerinə yaxınlaşmasına icazə verilmir.
Türkiyə təyyarəsinin qəzaya düşdüyü yer əhatəyə alınıb, axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir
