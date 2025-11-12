Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Министерство внутренних дел Грузии оцепило место крушения турецкого военного самолета

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 01:09
    Министерство внутренних дел Грузии оцепило место крушения турецкого военного самолета


    Министерство внутренних дел Грузии оцепило территорию, где в районе Сигнахи потерпел крушение принадлежащий Турции военный самолёт.

    Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, поисково-спасательные работы на местности продолжаются.

    Отмечается, что в нескольких точках установлены полицейские посты, представителям местных и зарубежных СМИ не разрешается приближаться к месту катастрофы.

