Министерство внутренних дел Грузии оцепило место крушения турецкого военного самолета
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 01:09
Министерство внутренних дел Грузии оцепило территорию, где в районе Сигнахи потерпел крушение принадлежащий Турции военный самолёт.
Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, поисково-спасательные работы на местности продолжаются.
Отмечается, что в нескольких точках установлены полицейские посты, представителям местных и зарубежных СМИ не разрешается приближаться к месту катастрофы.
