Министерство внутренних дел Грузии оцепило место крушения турецкого военного самолета



Министерство внутренних дел Грузии оцепило территорию, где в районе Сигнахи потерпел крушение принадлежащий Турции военный самолёт.

Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, поисково-спасательные работы на местности продолжаются.

Отмечается, что в нескольких точках установлены полицейские посты, представителям местных и зарубежных СМИ не разрешается приближаться к месту катастрофы.