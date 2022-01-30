Türkiyə Silahlı Qüvvələri 4 terrorçunu zərərsizləşdirib

Türkiyə Silahlı Qüvvələri PKK-nın 4 terrorçusunu zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Əməliyyat terrorçuların daxil olmağa çalışdığı "Barış Pinarı" bölgəsində baş tutub.
Terrorçuların hücum cəhdlərinə qarşı cavab tədbirləri davam edir.
Teröre ve teröriste geçit yok!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. #MSBpic.twitter.com/YOAoZLwU3t