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Türkiyə Silahlı Qüvvələri 4 terrorçunu zərərsizləşdirib

Türkiyə Silahlı Qüvvələri 4 terrorçunu zərərsizləşdirib Türkiyə Silahlı Qüvvələri PKK-nın 4 terrorçusunu zərərsizləşdirib.
Region
30 Yanvar , 2022 20:10
Türkiyə Silahlı Qüvvələri 4 terrorçunu zərərsizləşdirib

Türkiyə Silahlı Qüvvələri PKK-nın 4 terrorçusunu zərərsizləşdirib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Əməliyyat terrorçuların daxil olmağa çalışdığı "Barış Pinarı" bölgəsində baş tutub.

Terrorçuların hücum cəhdlərinə qarşı cavab tədbirləri davam edir.

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