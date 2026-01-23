İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Türkiyə Qəzzaya 1400 tonluq növbəti humanitar yardım göndərib

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:25
    Türkiyə Qəzzaya 1400 tonluq növbəti humanitar yardım göndərib

    Türkiyə Qəzzaya növbəti dəfə humanitar yardım göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Mersin Beynəlxalq Limanından yola salınan 20-ci xeyriyyə gəmisində 1400 tonluq ərzaq, uşaq, gigiyena və geyim ləvazimatları, eləcə də yorğan və çadır olub.

    Məlumatda 7 oktyabr 2023-cü ildən bu günə qədər Türkiyənin Qəzzaya 20 min tondan artıq humanitar yardım göndərdiyi qeyd olunub.

