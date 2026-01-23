Türkiyə Qəzzaya 1400 tonluq növbəti humanitar yardım göndərib
- 23 yanvar, 2026
- 16:25
Türkiyə Qəzzaya növbəti dəfə humanitar yardım göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Mersin Beynəlxalq Limanından yola salınan 20-ci xeyriyyə gəmisində 1400 tonluq ərzaq, uşaq, gigiyena və geyim ləvazimatları, eləcə də yorğan və çadır olub.
Məlumatda 7 oktyabr 2023-cü ildən bu günə qədər Türkiyənin Qəzzaya 20 min tondan artıq humanitar yardım göndərdiyi qeyd olunub.
