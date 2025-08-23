Tokayev və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Makron "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə telefon danışığım oldu. 2023-cü ilin noyabrında Qazaxıstana səfərimdən və prezident Tokayevin ötən ilin noyabrında Fransaya dövlət səfərindən sonra xüsusilə nəqliyyat və enerji sahələrində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə etdik. Həmçinin beynəlxalq vəziyyət, o cümlədən Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə və Cənubi Qafqazdakı hazırkı danışıqlar barədə söhbət etdik", - paylaşımda deyilir.