Tokayev və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Tokayev və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefonla danışıb.
Region
23 avqust 2025 18:14
Tokayev və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefonla danışıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Makron "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

"Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə telefon danışığım oldu. 2023-cü ilin noyabrında Qazaxıstana səfərimdən və prezident Tokayevin ötən ilin noyabrında Fransaya dövlət səfərindən sonra xüsusilə nəqliyyat və enerji sahələrində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə etdik. Həmçinin beynəlxalq vəziyyət, o cümlədən Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə və Cənubi Qafqazdakı hazırkı danışıqlar barədə söhbət etdik", - paylaşımda deyilir.

