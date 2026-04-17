Tokayev: Qazaxıstan və Türkiyə kəskin regional məsələlərin həllində mühüm rol oynaya bilər
- 17 aprel, 2026
- 11:34
"Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu gün Türkiyədə keçirilən Antalya Diplomatik Forumunda bildirib.
"Qardaşım, görkəmli lider Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi altında Türkiyə regionumuzda aparıcı rola malikdir. Hesab edirəm ki, Qazaxıstan və Türkiyə, təəssüf ki, regionumuzda zaman-zaman yaranan ən kəskin məsələlərin həllində əhəmiyyətli rol oynaya bilər", - o bildirib.
Tokayev Türkiyə Prezidentinin mayın 14-də Qazaxıstana dövlət səfəri edəcəyini gözlədiyini qeyd edib.
Bundan başqa, o bildirib ki, müasir beynəlxalq çağırışların mürəkkəbliyinə baxmayaraq, onlar region dövlətlərinin birgə səylərini və koordinasiyasını tələb edir.