Токаев: Казахстан и Турция могут сыграть важную роль в решении острых региональных вопросов

Казахстан и Турция могут сыграть важную роль в решении острых региональных вопросов.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

"Ведущую роль в нашем регионе играет Турция под руководством моего брата, выдающегося лидера Реджепа Тайип Эрдогана. Я считаю, что Казахстан и Турция могут сыграть очень позитивную, я бы сказал, значительную роль в решении наиболее острых вопросов, которые, к сожалению, время от времени возникают в нашем регионе", - сказал он.

Токаев также отметил, что ждет президента Турции с государственным визитом в Казахстан, который ожидается 14 мая.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на сложность современных международных вызовов, они требуют совместных усилий и координации со стороны государств региона.