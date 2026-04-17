Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    В регионе
    • 17 апреля, 2026
    • 11:23
    Токаев: Казахстан и Турция могут сыграть важную роль в решении острых региональных вопросов

    Казахстан и Турция могут сыграть важную роль в решении острых региональных вопросов.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

    "Ведущую роль в нашем регионе играет Турция под руководством моего брата, выдающегося лидера Реджепа Тайип Эрдогана. Я считаю, что Казахстан и Турция могут сыграть очень позитивную, я бы сказал, значительную роль в решении наиболее острых вопросов, которые, к сожалению, время от времени возникают в нашем регионе", - сказал он.

    Токаев также отметил, что ждет президента Турции с государственным визитом в Казахстан, который ожидается 14 мая.

    Кроме того, он отметил, что, несмотря на сложность современных международных вызовов, они требуют совместных усилий и координации со стороны государств региона.

