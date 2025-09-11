İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Rusiyada İran mədəniyyəti həftəsi keçiriləcək

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:43
    Rusiyada İran mədəniyyəti həftəsi keçiriləcək

    Rusiyada gələn il İran mədəniyyəti həftəsi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "İRNA" yayıb.

    Bildirilib ki, İranın mədəniyyət naziri Seyid Abbas Salehi rusiyalı həmkarı Olqa Lyubimovanı Sankt-Peterburqa səfər edib. Səfər çərçivəsində tərəflər 2026-cı ildə R:F-də İran mədəniyyət həftəsi keçirilməsinə dair razılığa gəliblər.

    Məlumata görə, rusiyalı nazir 2026-cı ildə Kazanın İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı kimi irəli sürülməsini qeyd edərək, İran İslam Respublikasından bu hadisəyə dəstək verməsini istəyib.

    Rusiya İran Sankt-Peterburq mədəniyyət həftəsi

