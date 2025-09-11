Rusiyada İran mədəniyyəti həftəsi keçiriləcək
- 11 sentyabr, 2025
- 15:43
Rusiyada gələn il İran mədəniyyəti həftəsi keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "İRNA" yayıb.
Bildirilib ki, İranın mədəniyyət naziri Seyid Abbas Salehi rusiyalı həmkarı Olqa Lyubimovanı Sankt-Peterburqa səfər edib. Səfər çərçivəsində tərəflər 2026-cı ildə R:F-də İran mədəniyyət həftəsi keçirilməsinə dair razılığa gəliblər.
Məlumata görə, rusiyalı nazir 2026-cı ildə Kazanın İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı kimi irəli sürülməsini qeyd edərək, İran İslam Respublikasından bu hadisəyə dəstək verməsini istəyib.
