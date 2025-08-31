    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çin lideri ilə görüşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çinin Çinin Tiencin şəhərində Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" məlumat yayıb. 

    Qeyd olunub ki, tərəflər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin liderlərinin sammiti çərçivəsində bir araya gəliblər. 

    Xatırladaq ki, R.T.Ərdoğan Çinin Tiencin şəhərində səfərdədir. 

