Putin və Paşinyan sabah Moskvada danışıqlar aparacaqlar

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 1-də Moskvada Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla danışıqlar aparacaq.

    Bu barədə "Report" Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, qarşıdan gələn danışıqlar zamanı Putin və Paşinyan geniş spektrli məsələləri, o cümlədən Cənubi Qafqaz regionunda iqtisadi əməkdaşlığın və nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişafını müzakirə edəcəklər.

    "Rusiya-Ermənistan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin, Avrasiya məkanında inteqrasiya əməkdaşlığının cari vəziyyətini və perspektivlərini, eləcə də regional gündəliyin aktual məsələlərini, xüsusən də Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişafını müzakirə etmək planlaşdırılır", - məlumatda qeyd olunub.

    Путин и Пашинян проведут переговоры завтра в Москве
    Putin, Pashinyan to hold talks in Moscow on April 1

