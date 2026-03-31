    Путин и Пашинян проведут переговоры завтра в Москве

    Президент России Владимир Путин 1 апреля в Москве проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    В Кремле заявили, что в ходе предстоящих переговоров Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят широкий круг вопросов, в том числе развитие экономического сотрудничества и транспортно-логистических связей в регионе Южного Кавказа.

    "Планируется обсудить текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.

    Putin və Paşinyan sabah Moskvada danışıqlar aparacaqlar
    Putin, Pashinyan to hold talks in Moscow on April 1

    Последние новости

    14:37

    Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:37
    Фото

    Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда

    Бизнес
    14:37

    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

    ИКТ
    14:36

    В Чехии задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

    Другие страны
    14:35

    Следующая встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Швеции

    В регионе
    14:30
    Фото

    Число зарегистрировавшихся на VI конкурс "Yüksəliş" превысило 10 тысяч

    Наука и образование
    14:28

    Исраэль Кац: Жители южного Ливана не вернутся до обеспечения безопасности на границе

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:25

    Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей