Путин и Пашинян проведут переговоры завтра в Москве

Президент России Владимир Путин 1 апреля в Москве проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле заявили, что в ходе предстоящих переговоров Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят широкий круг вопросов, в том числе развитие экономического сотрудничества и транспортно-логистических связей в регионе Южного Кавказа.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.