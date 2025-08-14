Oman Ermənistan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edib

Oman bu ilin avqustundan Ermənistan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edib.
“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə XİN-in mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib.
"Oman hökuməti ölkə vətəndaşlarının birtərəfli qaydada vizadan azad edilməsi ilə bağlı Ermənistan hökumətinin verdiyi qərarı yüksək qiymətləndirərək, avqustun 11-dən Ermənistan vətəndaşları üçün viza tələbinin ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul edib", - o qeyd edib.
Mətbuat katibinin sözlərinə görə, qısamüddətli səfərlərə şamil edilən vizasız rejim turizm və humanitar əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək.