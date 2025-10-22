İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Kobaxidze: Orta Dəhliz Şərqlə Qərbi birləşdirən etibarlı və strateji marşrutdur

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:18
    Kobaxidze: Orta Dəhliz Şərqlə Qərbi birləşdirən etibarlı və strateji marşrutdur

    Tbilisidə keçirilən 5-ci İpək Yolu Forumu çərçivəsində Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze panel müzakirəsində çıxış edərək Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, nazir bildirib ki, Gürcüstanın Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşən mövqeyi ölkəni Şərq və Qərb arasında etibarlı tranzit marşrutu kimi tanıdır və malların, xidmətlərin, enerjinin və rəqəmsal məlumatların vaxtında və səmərəli daşınmasını təmin edir.

    Kobaxidze qeyd edib ki, ölkənin çoxfunksiyalı və çoxistiqamətli hub olma vizyonu çərçivəsində həyata keçirilən Anaklia Dərin Dəniz Limanı, Şərq-Qərb Magistralı, Qara Dəniz Sualtı Kabeli, BTQ Dəmir Yolu layihələri Orta Dəhlizin inkişafına mühüm töhfə verir.

    Baş nazirin sözlərinə görə, qlobal qeyri-müəyyənlik və regional geosiyasi gərginliklərə baxmayaraq, Gürcüstan sülh və sabitliyin etibarlı dayağı olaraq qalır.

    "Davamlı sülh və dayanıqlı irəliləyiş vizyonu ilə hərəkət edən ölkə sabit inkişaf yolunu qoruyur, makroiqtisadi sabitliyi təmin edir, diqqətəlayiq iqtisadi artım nümayiş etdirir və yüksək iqtisadi dayanıqlılıq göstərir. Bu nailiyyətlər hökumətin "sülh proqnozlaşdırıla bilənliyi yaradır" strategiyasının birbaşa nəticəsidir", - deyə Kobaxidze əlavə edib.

    İrakli Kobaxidze Gürcüstan Orta Dəhliz

    Son xəbərlər

    17:32

    Dünyanın ən yaxşı futbol akademiyalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    17:25

    Beynəlxalq səyyahlar Laçında qalereyanı ziyarət ediblər

    Qarabağ
    17:20

    Ermənistanda bəzi dini məbədlər dövlətin balansına keçə bilər

    Region
    17:18

    Kobaxidze: Orta Dəhliz Şərqlə Qərbi birləşdirən etibarlı və strateji marşrutdur

    Region
    17:17

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Hafiz Həsənovun məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    17:14

    Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:12

    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    COP29
    17:09

    "Liverpul" qanalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:08

    Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti