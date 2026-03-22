    Kaya Kallasla Abbas Əraqçi regional və qlobal təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Region
    • 22 mart, 2026
    • 16:59
    Kaya Kallasla Abbas Əraqçi regional və qlobal təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    ABŞ və İsrailin İrana hücumları və İslam Respublikasının bölgədəki ölkələrə hava zərbələri regional sabitliyə, qlobal təhlükəsizliyə təsir edir.

    "Report" "Khabar Fouri"yə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas telefon danışığında müzakirə ediblər.

    Söhbət zamanı müharibənin humanitar nəticələri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Kaya Kallas Abbas Əraqçi Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Арагчи и Каллас обсудили влияние эскалации на региональную и глобальную безопасность
    Araghchi, Kallas discuss impact of escalation in Middle East on regional, global security

    Son xəbərlər

    17:58

    Almaniyada mağazalarının sayı 300 000-dən aşağı düşəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    "Borussiya" uzun illər birgə çalışdığı Sebastian Kehl ilə vidalaşıb

    Futbol
    17:52

    BƏƏ Ordusu İrandan atılan dörd raket və 25 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    17:34

    Qalibaf regionu enerji infrastrukturuna zərbə endirməklə hədələyib

    Region
    17:20

    Netanyahu digər ölkələri də İrana qarşı əməliyyata qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    17:12

    İran İsrail və ABŞ-yə qarşı "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 74-cü dalğasını keçirib

    Region
    16:59

    Kaya Kallasla Abbas Əraqçi regional və qlobal təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Region
    16:57

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə və Qətərə başsağlığı verib

    Hərbi
    16:51

    Aleksandr Stubb: ABŞ-nin dünyada "xeyir hegemonu" kimi rolu azalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti