    Арагчи и Каллас обсудили влияние эскалации на региональную и глобальную безопасность

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава европейской дипломатии Кая Каллас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили влияние атак США и Израиля на Иран, а также ответных ударов Исламской Республики по странам региона на региональную стабильность и глобальную безопасность.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", стороны также обменялись мнениями по поводу гуманитарных последствий войны.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд стран региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Аббас Арагчи Кая Каллас Эскалация на Ближнем Востоке
    Kaya Kallasla Abbas Əraqçi regional və qlobal təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
    Araghchi, Kallas discuss impact of escalation in Middle East on regional, global security
    Иран провел 74-ю волну операции "Правдивое обещание — 4" против Израиля и США

    Иран перешел от оборонительной к наступательной военной доктрине

    В Германии число магазинов впервые упадет ниже 300 тыс.

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

    В Великобритании для учащихся Европейской азербайджанской школы организовали праздник Новруз

    Эрдоган выразил соболезнования в связи с жертвами крушения вертолета в Катаре

    При обрушении двух зданий в Стамбуле пострадали 7 человек — ОБНОВЛЕНО-2

    Нетаньяху призвал страны мира присоединиться к операции против Ирана

