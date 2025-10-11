İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 14:05
    İranda 27 min kənddə su çatmır

    İranda 27 min kəndin sakinləri su çatışmazlığından əziyyət çəkir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran prezidentinin müavini Əbdülkərim Hüseynzadə İSNA-ya müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həmin yaşayış məntəqələrindən 11 min kənddə ayrı-ayrılıqda təsərrüfatların sayı 20-dən az, 16 min kənddə isə 20-dən çoxdur.

