İranda 27 min kənddə su çatmır
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 14:05
İranda 27 min kəndin sakinləri su çatışmazlığından əziyyət çəkir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran prezidentinin müavini Əbdülkərim Hüseynzadə İSNA-ya müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, həmin yaşayış məntəqələrindən 11 min kənddə ayrı-ayrılıqda təsərrüfatların sayı 20-dən az, 16 min kənddə isə 20-dən çoxdur.
