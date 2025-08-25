Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibə genişlənə bilər

Yaxın Şərqdə müharibə genişlənə bilər.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbədənkənar sessiyasında çıxışında deyib.
O bildirib ki, İsrail ən qısa müddətdə dayandırılmasa, regionda daha ciddi problem yaşanacaq.
H.Fidan söyləyib ki, atəşkəs təmin olunmasa, döyüşlərin miqyası genişlənə bilər.
Nazirin sözlərinə görə, İsrailin təkcə Fələstinlə kifayətlənməyib, Suriya, İrana və Livana da hücumları narahatlıq yaradır.