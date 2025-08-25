Hakan Fidan Ciddədə suriyalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ciddədə suriyalı həmkarı Əsəd Həsən Əl-Şaibani ilə regional məsələləri müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbədənkənar sessiyası çərçivəsində baş tutub.
Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İƏT XİN başçılarının növbədənkənar iclasına Türkiyə sədrlik edir.
