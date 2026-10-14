İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Ədalət Muradov: "Milli Fəaliyyət Planının məqsədi iqtisadi artıma təkan verməkdir"

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 11:54
    Ədalət Muradov: Milli Fəaliyyət Planının məqsədi iqtisadi artıma təkan verməkdir

    Milli Fəaliyyət Planının əsas məqsədi ölkənin iqtisadiyyatına özəl investisiyaların, innovasiyaların təmin edilməsi və dayanıqlı iqtisadi artıma təkan verməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru Ədalət Muradov Bakıda keçirilən III Milli Rəqabət Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Milli Fəaliyyət Planı əvvəlki bir sıra sənədlərlə müqayisədə çoxlu yeniliklərə malikdir: "Fəaliyyət Planının əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu Plan icrayönümlü bir Fəaliyyət Planıdır. Bu kimi sənədlərdən fərqli olaraq burada xüsusilə Fəaliyyət Planının prioritetlərində qarşıda duran prioritetlər və onların əsaslandırılması verilib. Həmin prioritetlərə nail olmaq üçün tədbirlər planı, tədbirlər göstərilib və hədəflənən nəticələr və nəticə indikatorları göstərilib. Ən vacibi odur ki, ehtimal oluna bilən risklər və həmin risklərin neytrallaşdırılmasına dair də Fəaliyyət Planında ciddi yer ayrılıb və fikrimizcə, bu sadaladıqlarım Fəaliyyət Planının uğura məhkum olmasının bir göstəricisidir".

    Rektor əlavə edib ki, sənədin bir fərqli cəhəti var ki, bu sənəd elm tutumluluğu ilə bağlı, elmə güvənmə baxımından ona oxşar sənədlərdən tamamilə fərqlidir: "Elm tutumluluğu baxımından Azərbaycanda bu sənədə rəqib sənəd tapmaq çətindir. Milli Fəaliyyət Planında prioritet məhsul bazarlarında rəqabət mühitinin diagnostikası, təkmil metodologiyanın hazırlanması, ölkə və regionlar üzrə rəqabətin inkişaf səviyyəsini ölçən indikatorlar sisteminin yaradılması nəzərdə tutulub. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu işi yerinə yetirə biləcək ən uyğun qüvvə məhz elmdir. Elmi tədqiqatlar və elm adamlarının bu fəaliyyətə cəlb edilmədən düşünürəm ki, qəbul edilmiş standartlara cavab verən bu diagnostika, metodologiya və rəqabət göstəricisinə əks etdirilən indikatorların hazırlanması çox çətin olacaq".

    Ədalət Muradov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Milli Fəaliyyət Planı
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti