Azərbaycanın futzal millisinin Çexiya ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 12:03
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Azərbaycanın futzal üzrə millisinin dünya çempionatının əsas mərhələsində Çexiyaya qarşı oyun üçün heyəti bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
Yığmaya 14 oyunçu dəvət alıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası DÇ-2028-in əsas mərhələsində Çexiya ilə oktyabrın 16-da üz-üzə gələcək.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Atakişiyev Fərid
|Neftçi İK
|2
|Kürdov Emin
|Araz-Naxçıvan
|3
|Haciyev Kamran
|Neftçi İK
|4
|İsmayılov Nihad
|Neftçi İK
|5
|Emil Həsənzadə
|Neftçi İK
|6
|Əliyev Tofiq
|Neftçi İK
|7
|Quluzadə Murad
|Araz-Naxçıvan
|8
|Manafov Kənan
|Araz-Naxçıvan
|9
|Rüstəmli Oktay
|Araz-Naxçıvan
|10
|Ələkbərov Ədalət
|Araz-Naxçıvan
|11
|Məmmədov Nurlan
|Araz-Naxçıvan
|12
|Zeynalov Eldar
|Araz-Naxçıvan
|13
|Kazixanov Novruz
|Araz-Naxçıvan
|14
|Əliyev Ülvi
|Araz-Naxçıvan
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