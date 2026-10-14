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    Azərbaycanın futzal millisinin Çexiya ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 12:03
    Azərbaycanın futzal millisinin Çexiya ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın futzal üzrə millisinin dünya çempionatının əsas mərhələsində Çexiyaya qarşı oyun üçün heyəti bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

    Yığmaya 14 oyunçu dəvət alıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası DÇ-2028-in əsas mərhələsində Çexiya ilə oktyabrın 16-da üz-üzə gələcək.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Atakişiyev Fərid Neftçi İK
    2 Kürdov Emin Araz-Naxçıvan
    3 Haciyev Kamran Neftçi İK
    4 İsmayılov Nihad Neftçi İK
    5 Emil Həsənzadə Neftçi İK
    6 Əliyev Tofiq Neftçi İK
    7 Quluzadə Murad Araz-Naxçıvan
    8 Manafov Kənan Araz-Naxçıvan
    9 Rüstəmli Oktay Araz-Naxçıvan
    10 Ələkbərov Ədalət Araz-Naxçıvan
    11 Məmmədov Nurlan Araz-Naxçıvan
    12 Zeynalov Eldar Araz-Naxçıvan
    13 Kazixanov Novruz Araz-Naxçıvan
    14 Əliyev Ülvi Araz-Naxçıvan
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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