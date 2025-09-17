İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 02:41
    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

    Gürcüstanın Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığı var.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bildirib.

    O, qeyd edib ki, ölkəsinin qlobal təhlükəsizlik məsələlərində əsas prioriteti qonşularla münasibətlərin inkişafıdır.

    Nazir Gürcüstanın "Birinci Kanal"ına açıqlamasında qeyd edib ki, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq Gürcüstan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:

    "Qlobal təhlükəsizlikdən danışarkən, ilk növbədə qonşularımızla münasibətlərdən başlamalıyıq. Gürcüstanın üç qonşusu – Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığı var və hər üç ölkə ilə əlaqələr bizim üçün çox qiymətlidir".

    O, həmçinin xatırladıb ki, Tbilisi Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında keçirilən ilk görüşə ev sahibliyi edib. Nazir bu formatın davamlı olacağına inandığını bildirib. "Əminəm ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında ilk görüş bu formatda olub və qarşıdakı dövrdə də davam edəcək. Biz bölgə üçün vacib məsələlərin müzakirəsində iştirak etməyə hazırıq", - xarici işlər naziri vurğulayıb.

    Gürcüstan-Azərbaycan Maka Boçorişvili strateji tərəfdaşlıq

    Son xəbərlər

    02:41

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

    Region
    02:34

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq"

    Futbol
    02:32

    AK rəhbəri Trampla danışıqdan Rusiyaya 19-cu sanksiyalar paketini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:22

    "Benfika"nın kapitanı: "Qarabağ"la oyunu izləmək üçün bilet alan bütün azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    01:53

    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Məğlubiyyətin səbəbini əsaslandırmaq çətindir"

    Futbol
    01:49

    Tramp Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edib

    Digər ölkələr
    01:41

    AFFA prezidentindən "Qarabağ"a təbrik

    Futbol
    01:37
    Foto

    Sumqayıtda kişi arvadını qətlə yetirdikdən sonra intihar edib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:31

    Qurban Qurbanov: "Futbolçularımdakı inam qələbə qazanmağa kömək etdi"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti