    Глава МИД Грузии заявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, Арменией и Турцией

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 03:14
    Грузия наладила стратегическое партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

    Она отметила, что главным приоритетом ее страны в вопросах глобальной безопасности является развитие отношений с соседями.

    В эфире "Первого телеканала" министр подчеркнула, что стратегическое партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией имеет особое значение для Тбилиси.

    "Говоря о глобальной безопасности, мы должны начать прежде всего с отношений с нашими соседями. Грузия наладила стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, и отношения со всеми тремя странами очень ценны для нас", - указала глава МИД.

    Она также напомнила, что Тбилиси принимал первую встречу министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении. Министр выразила уверенность, что этот формат будет продолжен.

    "Я уверена, что первая встреча между Азербайджаном, Грузией и Арменией прошла в этом формате и будет продолжена в предстоящий период. Мы готовы участвовать в обсуждении важных для региона вопросов", - подчеркнула она.

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

