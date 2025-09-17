Глава МИД Грузии заявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, Арменией и Турцией

Грузия наладила стратегическое партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Она отметила, что главным приоритетом ее страны в вопросах глобальной безопасности является развитие отношений с соседями.

В эфире "Первого телеканала" министр подчеркнула, что стратегическое партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией имеет особое значение для Тбилиси.

"Говоря о глобальной безопасности, мы должны начать прежде всего с отношений с нашими соседями. Грузия наладила стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, и отношения со всеми тремя странами очень ценны для нас", - указала глава МИД.

Она также напомнила, что Тбилиси принимал первую встречу министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении. Министр выразила уверенность, что этот формат будет продолжен.

"Я уверена, что первая встреча между Азербайджаном, Грузией и Арменией прошла в этом формате и будет продолжена в предстоящий период. Мы готовы участвовать в обсуждении важных для региона вопросов", - подчеркнула она.