İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:38
    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) yerli seçkilərlə bağlı müşahidəçi təşkilatların qeydiyyatı barədə məlumat yayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, MSK-nın açıqlamasına görə, hazırda 19 müşahidə təşkilatı qeydə alınıb.

    Bildirilib ki, bu gün daha 5 təşkilat – 3 beynəlxalq, 2 yerli qurum – rəsmi qeydiyyatdan keçib.

    Müşahidə missiyaları arasında Avropadan dəvət olunmuş təşkilatlar da var.

    MSK-nın açıqlamasında əlavə olunur ki, məsələ ilə bağlı yayılan bəzi spekulyasiyalar əsassızdır və yalnız seçki administrasiyasını gözdən salmağa xidmət edir.

    Son xəbərlər

    17:57

    Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajı

    İnfrastruktur
    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54
    Foto

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti