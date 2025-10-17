İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Gürcüstanda prezident binasına hücumla bağlı saxlanılanların sayı 62-yə çatıb

    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Gürcüstanda prezident binasına hücumla bağlı saxlanılanların sayı 62-yə çatıb

    Tbilisidə prezident administrasiyasına hücum ilə bağlı saxlanılanların sayı 62-yə çatıb.

    "Report"un Gürcüstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə daxili işlər naziri Gela Geladze bildirib.

    O, daha 16 nəfərin saxlanıldığını qeyd edib. İstintaq davam edir.

    Gürcüstan etiraz Həbs Gela Geladze
    В Грузии число задержанных по делу о штурме дворца президента выросло до 62

    Son xəbərlər

    18:06

    Ceyhun Bayramov İƏT Əmək Mərkəzinin baş direktoru ilə görüşüb

    Digər
    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Daxili siyasət
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00
    Foto

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    17:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"

    Komanda
    17:57
    Foto

    Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıb

    Daxili siyasət
    17:57
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir

    Energetika
    17:51

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti