Gürcüstanda prezident binasına hücumla bağlı saxlanılanların sayı 62-yə çatıb
Region
- 17 oktyabr, 2025
- 17:20
Tbilisidə prezident administrasiyasına hücum ilə bağlı saxlanılanların sayı 62-yə çatıb.
"Report"un Gürcüstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə daxili işlər naziri Gela Geladze bildirib.
O, daha 16 nəfərin saxlanıldığını qeyd edib. İstintaq davam edir.
