    В Грузии число задержанных по делу о штурме дворца президента выросло до 62

    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 17:13
    В Грузии число задержанных по делу о штурме дворца президента выросло до 62

    Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии в Тбилиси выросло до 62.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил глава МВД Гела Геладзе.

    Он сообщил о задержании еще 16 человек.

    По его словам, задержанные обвиняются по статьям "нападение на полицейского", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".

    Следствие продолжается.

    Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время муниципальных выборов, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.

    Грузия МВД задержанные Гела Геладзе
