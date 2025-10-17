В Грузии число задержанных по делу о штурме дворца президента выросло до 62

Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии в Тбилиси выросло до 62.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил глава МВД Гела Геладзе.

Он сообщил о задержании еще 16 человек.

По его словам, задержанные обвиняются по статьям "нападение на полицейского", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".

Следствие продолжается.

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время муниципальных выборов, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.