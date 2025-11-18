Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:18
    Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa Şahnamədən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb

    İranda klassik fars şairi Əbülqasim Firdovsini ələ salmaqda təqsirləndirilən iranlı aktrisa və yutuber Zeynəb Musəvi onun "Şahnamə" poemasından dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, Z.Musəvi Firdovsinin "Şahnamə"sinə qarşı təhqiramiz tərzdə çəkilmiş bir neçə dəqiqəlik video yayımlayıb. Məlumata görə, həmin videoçarxı izləyənlərin bir qismi bunu "milli irsə təhqir" adlandıraraq qəzəbləndiyi halda, digər izləyicilər aktrisanın yumor cəsarətini dəstəkləyiblər.

    Aktrisanın həyat yoldaşının görə, Z.Musəvu bu adddımının "cəzası" olaraq Firdovsi Fondunun nəzarəti altında və fondun təsdiqlədiyi professorun rəhbərliyi ilə altı ay ərzində klassik şairin fars mədəniyyəti və ədəbiyyatında əhəmiyyəti mövzusunda məcburi dissertasiya yazıb müdafiə etməlidir.

    Bundan başqa, aktrisa "Şahnamə"dən istifadə etməklə, bölgə məktəbləri və ya mədəniyyət mərkəzlərində ən azı 120 saat hekayə danışmaq kursları keçməli, bu fəaliyyəti həyata keçirdiyini təsdiqləyən müvafiq sənədləri cəza icra xidmətinə təqdim etməlidir.

