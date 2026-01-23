İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Fidan: Şuranın Qəzzada sülhün möhkəmlənməsinə güclü töhfə verəcəyinə inanırıq

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 01:41
    Fidan: Şuranın Qəzzada sülhün möhkəmlənməsinə güclü töhfə verəcəyinə inanırıq

    Sülh Şurası Qəzza xalqının məruz qaldığı ağrı-acıların aradan qaldırılması, humanitar ehtiyaclarının qarşılanması və bölgədə davamlı, hərtərəfli sülhün bərqərar olunması baxımından tarixi imkan təqdim edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" sənədinin imzalanma mərasimində Türkiyə Prezidentini təmsil edən ölkənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "X" sosial media hesabındakı paylaşımında qeyd edib.

    "Sülh Şurasının qəzzalılarla çiyin-çiyinə çalışaraq Qəzzanın gələcəyini formalaşdıracağına, bölgənin yenidən dirçəlməsinə və sülhün möhkəmlənməsinə güclü töhfə verəcəyinə inanırıq", - Türkiyənin XİN başçısı bildirib.

