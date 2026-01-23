Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Глава МИД: Турция верит, что "Совет мира" внесет вклад в укрепление мира в Газе

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 02:18
    Глава МИД: Турция верит, что Совет мира внесет вклад в укрепление мира в Газе

    "Совет мира" представляет историческую возможность для устранения страданий народа Газы, удовлетворения его гуманитарных потребностей и установления прочного, всестороннего мира в регионе.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, представлявший президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонии подписания документа "Устав Совета мира" в швейцарском Давосе.

    "Мы верим, что "Совет мира", работая плечом к плечу с жителями Газы, будет формировать ее будущее и внесет значимый вклад в возрождение региона и укрепление мира", - отметил Фидан.

    Fidan: Şuranın Qəzzada sülhün möhkəmlənməsinə güclü töhfə verəcəyinə inanırıq

