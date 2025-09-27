Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir
- 27 sentyabr, 2025
- 20:28
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Ermənistan ərazisindən maneəsiz gediş-gəliş Ermənistanın beynəlxalq və daxili rabitəsi üçün qarşılıqlı fayda vəd edir.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışında deyib.
"Avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanan bəyannamədə Ermənistan və Azərbaycan daha parlaq gələcəyə aparan yolların müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini qəbul edirlər. Mehriban qonşuluq münasibətləri üçün şərtlər nəhayət bərqərar oldu. Heç vaxt yenidən nəzərdən keçirilə bilməyən və dəyişdirilməməli olan bu reallıq iki xalq arasında düşmənçilik səhifəsinin bağlanmasına yol açır.
Eyni sənəddə biz - Ermənistan və Azərbaycan liderləri regionda və onun hüdudlarından kənarda sülh, sabitlik və rifahı təşviq etmək üçün dövlətlərarası, ikitərəfli və beynəlxalq daşımalar üçün iki ölkə arasında kommunikasiyaların açılmasının vacibliyini bir daha təsdiqlədik", - Paşinyan vurğulayıb.