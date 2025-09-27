İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 20:28
    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Ermənistan ərazisindən maneəsiz gediş-gəliş Ermənistanın beynəlxalq və daxili rabitəsi üçün qarşılıqlı fayda vəd edir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışında deyib.

    "Avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanan bəyannamədə Ermənistan və Azərbaycan daha parlaq gələcəyə aparan yolların müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini qəbul edirlər. Mehriban qonşuluq münasibətləri üçün şərtlər nəhayət bərqərar oldu. Heç vaxt yenidən nəzərdən keçirilə bilməyən və dəyişdirilməməli olan bu reallıq iki xalq arasında düşmənçilik səhifəsinin bağlanmasına yol açır.

    Eyni sənəddə biz - Ermənistan və Azərbaycan liderləri regionda və onun hüdudlarından kənarda sülh, sabitlik və rifahı təşviq etmək üçün dövlətlərarası, ikitərəfli və beynəlxalq daşımalar üçün iki ölkə arasında kommunikasiyaların açılmasının vacibliyini bir daha təsdiqlədik", - Paşinyan vurğulayıb.

    Azərbaycan-Ermənistan sərhədi Nikol Paşinyan Naxçıvan
    Премьер Армении: Открытие границ с Азербайджаном несет взаимные преимущества

    Son xəbərlər

    21:15

    Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdir

    Region
    21:06

    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Digər ölkələr
    21:01

    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Region
    21:01

    Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölüb

    Digər ölkələr
    20:58

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib

    Futbol
    20:50

    La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edib

    Futbol
    20:47

    KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edir

    Digər ölkələr
    20:28

    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Region
    20:21

    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti