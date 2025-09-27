Премьер Армении: Открытие границ с Азербайджаном несет взаимные преимущества

Беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении сулит взаимные преимущества для международных и внутригосударственных коммуникаций Армении.

Как передает Report, об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа, Армения и Азербайджан признают необходимость обозначить путь к светлому будущему. Наконец сложились условия для начала добрососедских отношений. Эта реальность, не подлежащая и никогда не должна подлежать пересмотру, открывает путь к закрытию страницы вражды между нашими двумя народами.

В том же документе мы, руководители Армении и Азербайджана, подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для межгосударственных, двусторонних и международных перевозок на основе уважения суверенитета и территориальной целостности с целью содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и за его пределами", - подчеркнул Пашинян.