    Премьер Армении: Открытие границ с Азербайджаном несет взаимные преимущества

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 20:20
    Премьер Армении: Открытие границ с Азербайджаном несет взаимные преимущества

    Беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении сулит взаимные преимущества для международных и внутригосударственных коммуникаций Армении.

    Как передает Report, об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "В декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа, Армения и Азербайджан признают необходимость обозначить путь к светлому будущему. Наконец сложились условия для начала добрососедских отношений. Эта реальность, не подлежащая и никогда не должна подлежать пересмотру, открывает путь к закрытию страницы вражды между нашими двумя народами.

    В том же документе мы, руководители Армении и Азербайджана, подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для межгосударственных, двусторонних и международных перевозок на основе уважения суверенитета и территориальной целостности с целью содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и за его пределами", - подчеркнул Пашинян.

    Армения Азербайджан совместная декларация Генассамблея ООН Пашинян
    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

