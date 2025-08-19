Haqqımızda

Ermənistan və İran XİN rəhbərləri regional prosesləri müzakirə edib Avqustun 19-da Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın nümayəndə heyətinin tərkibində İrəvana gələn iranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçi ilə görüşüb.
Region
19 avqust 2025 20:14
Avqustun 19-da Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın nümayəndə heyətinin tərkibində İrəvana gələn iranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçi ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Mirzoyan və Əraqçi iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafı kontekstində əldə olunan razılaşmaların əhəmiyyətini vurğulayıb və bu istiqamətdə görüləcək işləri müzakirə ediblər.

Rəhbərlik səviyyəsində müzakirələri davam etdirən XİN başçıları regional kommunikasiyaların blokdan çıxarılması ilə açılan imkanlara və bu məsələdə əldə olunan qarşılıqlı anlaşmaya (“Tramp marşrutu”nu nəzərdə tutulur – red.) da toxunublar.

Rus versiyası Главы МИД Армении и Ирана обсудили региональные процессы

