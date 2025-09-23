İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Ərdoğan Nyu-Yorkda BMT Baş katibi ilə görüşüb

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 21:29
    Ərdoğan Nyu-Yorkda BMT Baş katibi ilə görüşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda BMT Baş katibi Antoniu Qutterreşlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Tərəflər BMT Baş Assambleyanın 80-ci sessiyası çərçivəsində bir araya gəliblər.

    Görüşdə müzakirə edilən məsələlər hələ ki açıqlanmayıb.

