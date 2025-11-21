Ərdoğan G20 Zirvəsi üçün Cənubi Afrikaya gedib
- 21 noyabr, 2025
- 11:12
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 20-ci G20 Liderlər Zirvəsində iştirak etmək üçün Cənubi Afrika Respublikasına (CAR) gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Türkiyə liderini xarici işlər naziri Hakan Fidanla yanaşı, bir sıra dövlət və hökumət nümayəndələri müşayiət edirlər.
