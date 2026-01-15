İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 13:09
    Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz ABŞ-nin Ankaradakı səfiri Tom Barrak ilə Prezident Külliyəsində İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti "X"də yazıb.

    O qeyd edib ki, keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın konkret sahələrdə dərinləşdirilməsi məsələlərinə də toxunulub.

    "Görüşdə iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin inkişafı, müdafiə sənayesi və xüsusilə, CAATSA sanksiyaları başda olmaqla gündəmdə olan mövzuları ətraflı şəkildə nəzərdən keçirdik. Bununla yanaşı, İran və Suriyadakı son proseslər, eləcə də Qəzza sülh planının ikinci mərhələsi çərçivəsində regional və qlobal məsələlərə dair fikir mübadiləsi apardıq. Səmərəli töhfələrinə və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi iradəyə görə Tom Barraka təşəkkürümü bildirirəm", - C.Yılmaz yazıb.

    Cevdet Yılmaz Tom Barrak ABŞ Türkiyə Suriya İran Qəzza
    Türkiye, US discuss Iran and Syria developments in Ankara meeting

