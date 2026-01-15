Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz ABŞ-nin Ankaradakı səfiri Tom Barrak ilə Prezident Külliyəsində İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti "X"də yazıb.
O qeyd edib ki, keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın konkret sahələrdə dərinləşdirilməsi məsələlərinə də toxunulub.
"Görüşdə iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin inkişafı, müdafiə sənayesi və xüsusilə, CAATSA sanksiyaları başda olmaqla gündəmdə olan mövzuları ətraflı şəkildə nəzərdən keçirdik. Bununla yanaşı, İran və Suriyadakı son proseslər, eləcə də Qəzza sülh planının ikinci mərhələsi çərçivəsində regional və qlobal məsələlərə dair fikir mübadiləsi apardıq. Səmərəli töhfələrinə və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi iradəyə görə Tom Barraka təşəkkürümü bildirirəm", - C.Yılmaz yazıb.
ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 15, 2026
Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin… pic.twitter.com/sHI2yBFZKx