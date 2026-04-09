    Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi AK Partinin nəzarətinə keçib

    Region
    • 09 aprel, 2026
    • 15:09
    Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi AK Partinin nəzarətinə keçib

    Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) nəzarətinə keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu gün bələdiyyə sədrinin vəzifələrini icra edəcək şəxs seçilib. Seçimə əsasən, AK Partiya nümayəndəsi Şahin Biba Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinə sədr müavini təyin olunub.

    Xatırladaq ki, martın 31-də Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Mustafa Bozbey saxlanılmışdı.

    Bursa Bələdiyyəsi Türkiyə Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti)

