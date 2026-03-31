Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri saxlanılıb
Region
- 31 mart, 2026
- 09:28
Türkiyənin Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Mustafa Bozbey saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əməliyyat Bursa Polis İdarəsinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsi tərəfindən Türkiyə Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq çərçivəsində həyata keçirilib.
Eyni zamanda, əməliyyat zamanı M.Bozbeylə yanaşı, 54 nəfərin də saxlanıldığı vurğulanıb. Onların arasında M.Bozbeyin həyat yoldaşı Seden Bozbey və qızı Side Bozbey Gürer də var.
Xatırladaq ki, Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi Türkiyənin ana müxalifət partiyası CHP-nin nəzarətindədir.
