    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri saxlanılıb

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 09:28
    Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri saxlanılıb

    Türkiyənin Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Mustafa Bozbey saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əməliyyat Bursa Polis İdarəsinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsi tərəfindən Türkiyə Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq çərçivəsində həyata keçirilib.

    Eyni zamanda, əməliyyat zamanı M.Bozbeylə yanaşı, 54 nəfərin də saxlanıldığı vurğulanıb. Onların arasında M.Bozbeyin həyat yoldaşı Seden Bozbey və qızı Side Bozbey Gürer də var.

    Xatırladaq ki, Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi Türkiyənin ana müxalifət partiyası CHP-nin nəzarətindədir.

    Polis əməliyyatı Bələdiyyə Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi

