İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Bolqarıstan Qara dənizdə dörd Belçika mina axtaran gəmisi yerləşdirəcək

    Region
    • 14 sentyabr, 2025
    • 08:47
    Bolqarıstan Qara dənizdə dörd Belçika mina axtaran gəmisi yerləşdirəcək

    Belçika Bolqarıstana istifadədən silinmiş dörd mina axtaran gəminin verilməsini 24 milyon avro (28 milyon ABŞ dollarından çox) dəyərində olan müqavilə çərçivəsində təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" "AnewZ" telekanalına istinadla xəbər verir.

    Gəmilər Bolqarıstan tərəfindən Qara dənizdə yerləşdirilməzdən əvvəl Belçika gəmiqayırma zavodunda modernizasiya ediləcək. Müdafiə naziri Teo Franken bildirib ki, bu müqavilə NATO-nun regiondakı mövcudluğunu gücləndirəcək və Belçika sənayesini dəstəkləyəcək.

    "Bolqarıstan Qara dənizdə yerləşdirə biləcəyi gəmilər əldə edəcək, Belçika sənayesi isə iş yerləri və yüksək texnologiyalı müqavilələr sayəsində 24 milyon avro qazanacaq", – telekanal Frankenin sözlərindən sitat gətirib. "Beləliklə, biz yalnız NATO-nu deyil, öz iqtisadiyyatımızı da gücləndirmiş olacağıq".

    O əlavə edib ki, gəmilərin verilməsi Belçikaya köhnə gəmilərin saxlanması və ya sökülməsi ilə bağlı xərclərdən yayınmağa imkan verəcək, çünki Hərbi Dəniz Qüvvələri yeni nəsil mina əleyhinə gəmilərə keçid edir.

    Müqavilə çərçivəsində Bolqarıstan gəmilərin Belçikada modernizasiyası və texniki xidmət xərclərini öz üzərinə götürəcək, Belçika şirkətləri üçün uzunmüddətli müqavilələr və Bolqar donanmasına daimi texniki dəstək təmin edəcək.

    Franken həmçinin qeyd edib ki, gələcəkdə bu proqram çərçivəsinə üç Niderland gəmisinin də əlavə olunması mümkündür.

    Bolqarıstan Belçika mina axtaran gəmi

    Son xəbərlər

    08:50

    İran vətəndaşı Ələt-Astara yolunda qəza törədib, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    08:47

    Bolqarıstan Qara dənizdə dörd Belçika mina axtaran gəmisi yerləşdirəcək

    Region
    08:24

    "Reuters": ABŞ-yə məxsus beş "F-35" qırıcısı Puerto-Rikoya enib

    Digər ölkələr
    08:13

    Kamçatkada sutka ərzində 60-dan çox afterşok qeydə alınıb

    Region
    07:57

    Rusiyanın Leninqrad vilayətində neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Region
    07:20

    "Financial Times": ABŞ və Çin liderlərinin mümkün görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    06:50
    Foto

    "Windows"un daxili müdafiə sistemini keçə bilən yeni virus aşkar edilib

    İKT
    06:13

    Pentaqon döyüş şəraitində istifadə üçün "ağıllı" qan yaradılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti