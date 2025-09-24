İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Almaniya səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:19
    Almaniya səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb
    Peter Fişer

    Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Peter Fişer Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir.

    Məlumata görə, diplomat jurnalistlərə açıqlamasında bu addımı "diplomatik sanksiya forması" adlandırıb.

    Fişer bildirib ki, müasir Gürcüstan-Almaniya münasibətləri tarixində ilk dəfədir alman səfiri nazirliyə çağırılır:

    "Gedəcəyəm və deyilənləri dinləyəcəyəm. Amma Almaniya Federativ Respublikasına, mənə və digər səfirlərə qarşı irəli sürülən ittihamları qətiyyətlə rədd edirəm".

    Xatırladaq ki, bu gün Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili Almaniya səfirini zorakılığa təşviq etməkdə günahlandırıb. Onun sözlərinə görə, əgər 4 oktyabrda zorakı yolla hakimiyyətin devrilməsi baş verərsə, buna görə məsuliyyəti Avropa Komissiyası və Aİ-nin Gürcüstandakı nümayəndəliyi daşıyacaq.

    Papuaşvili, həmçinin qeyd edib ki, Peter Fişerin fəaliyyəti Gürcüstan və Almaniya arasındakı münasibətlərin pisləşməsinə səbəb olub.

    Almaniya Səfir Gürcüstan XİN Şalva Papuaşvili

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    17:50

    Zelenski beynəlxalq təşkilatları qan tökülməsinə son qoya bilməməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti