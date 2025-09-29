Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq
Avropa Şurasının Baş Katibi Alen Berse Strasburqda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, görüş Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası çərçivəsində baş tutub.
A.Berse Cənubi Qafqaz regionunda sülhün təmin edilməsi ilə yaranmış yeni reallığın regionda inkişaf üçün geniş imkanlar açacağına ümid etdiyini bildirib.
Qeyd olunur ki, tərəflər Aİ ilə Ermənistan arasında əməkdaşlıq proqramlarını, ölkədə demokratik islahatları müzakirə ediblər.
