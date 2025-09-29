İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:29
    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Avropa Şurasının Baş Katibi Alen Berse Strasburqda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, görüş Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası çərçivəsində baş tutub.

    A.Berse Cənubi Qafqaz regionunda sülhün təmin edilməsi ilə yaranmış yeni reallığın regionda inkişaf üçün geniş imkanlar açacağına ümid etdiyini bildirib.

    Qeyd olunur ki, tərəflər Aİ ilə Ermənistan arasında əməkdaşlıq proqramlarını, ölkədə demokratik islahatları müzakirə ediblər.

    Avropa Şurası Alen Berse Nikol Paşinyan Azərbaycan Ermənistan
    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе
    Sec.-Gen. of Council of Europe: Baku-Yerevan peace agreement to open up opportunities for development in region

    Son xəbərlər

    17:44

    "INMerge" İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıb

    İKT
    17:44

    Paytaxtın 22 nömrəli marşrutunun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    17:38

    Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    17:36

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:34

    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    17:34

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:31

    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    17:30

    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:29

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti