    Xarici diplomatlar Şuşada Qazançı kilsəsinə baş çəkib

    Qarabağ
    02 may, 2026
    09:34
    Xarici diplomatlar Şuşada Qazançı kilsəsinə baş çəkib

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada Qazançı kilsəsinə baş çəkiblər.

    "Report" xəbər verir ki, diplomatlar tarixi abidə, eləcə də Azərbaycanın çoxkonfessiyalı irsin qorunması üzrə səyləri ilə tanış olublar.

    Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.

    Diplomatik korpusu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Diplomatik nümayəndəliklər Şuşa Diplomatik korpus Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
    Иностранные дипломаты посетили церковь Газанчи в Шуше
    Foreign diplomats visit Gazanchi Church in Azerbaijan's Shusha

