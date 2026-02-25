İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Səbinə Əliyeva: İşğaldan azad olunan ərazilərdə insan ləyaqətinə uyğun həyat şəraiti bərpa edilir

    Qarabağ
    • 25 fevral, 2026
    • 13:38
    Səbinə Əliyeva: İşğaldan azad olunan ərazilərdə insan ləyaqətinə uyğun həyat şəraiti bərpa edilir

    Azad olunmuş torpaqlarda genişmiqyaslı bərpa və inkişaf prosesi start götürüb.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva deyib.

    "Dövlətimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş əhatəli yenidənqurma və inkişaf prosesinə başlayıb. Bu proses yalnız fiziki infrastrukturun bərpasını deyil, eyni zamanda sosial həyatın və insan yaşayışının yenidən canlandırılmasını özündə ehtiva edir", - deyə o bildirib.

    Ombudsman azad olunmuş ərazilərdə səhiyyə infrastrukturunun yenidən yaradılması, iqtisadi həyatın dirçəldilməsi, yeni iş yerlərinin və məşğulluq imkanlarının formalaşdırılması, təhsil müəssisələrinin bərpası, müasir tədris ocaqlarının genişləndirilməsi, nəqliyyat-infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması, sosial xidmətlərin möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların keyfiyyətli xidmətlərə əlçatanlığının təmin olunmasının xüsusi önəm daşıdığını vurğulayıb.

    "Bu çərçivədə görülən işlər Azərbaycan dövləti tərəfindən reallaşdırılan Böyük Qayıdış prosesinin davamlılığını gücləndirir, insan ləyaqətinə uyğun həyat şəraitinin bərpasını və təhlükəsiz sosial nizamı əsas prioritet olaraq müəyyənləşdirir", - S.Əliyeva deyib.

    Azad olunan ərazilər Böyük Qayıdış Səbinə Əliyeva

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    14:49

    TBMM-nin komitə sədri Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının şərtini bir daha bəyan edib

    Region
    14:47

    "Moody's" Azərbaycanın ÜDM artımının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycandan turist axını 1 %-dən çox azalıb

    Turizm
    14:43

    Fuat Oktay: Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasında əlaqələri gücləndirəcək

    Region
    14:39

    "Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurub

    Maliyyə
    14:37

    Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    14:35

    "Merkuri" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:32

    Qazax şəhəri sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti