Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidir
Milli Məclis
- 05 mart, 2026
- 13:15
Özəl təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin də sertifikasiyaya cəlb olunması vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Vasif Qafarov parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında Əmək Məcəlləsinə və "Təhsil haqqında" qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, özəl və dövlət təhsil müəssisələrində müəllimlərin fəaliyyətinə dair vahid yanaşma tətbiq olunmalıdır:
"Təhsilverənlərin sertifikasiyası qanunla tənzimləndiyindən bu tələblər özəl təhsil müəssisələrinə də şamil edilməlidir. Müəllimlər sertifikasiyadan keçdikləri halda onların əməkhaqlarına tətbiq olunan 10 və 35 faiz əlavələrin ödənilməsi həmin özəl təhsil müəssisəsini təsis edən qurumun öhdəliyində olmalıdır".
Son xəbərlər
13:31
Con Hili Kiprə gedibDigər ölkələr
13:30
İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:28
Foto
Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilibASK
13:27
Foto
İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:24
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaqHərbi
13:17
Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edibDigər ölkələr
13:16
Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirikRegion
13:15
Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidirMilli Məclis
13:12
Foto