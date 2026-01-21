Parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi bir neçə ictimai dinləmə keçirəcək
Milli Məclis
- 21 yanvar, 2026
- 15:59
Parlamentin ictimai birliklər və dini qurumlar komitəsi 2026-cı ilin yaz sessiyası çərçivəsində bir neçə ictimai dinləmə keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komitənin 2026-cı il yaz sessiyası üçün iş planının layihəsində qeyd olunub.
Bildirilib ki, ictimai müzakirələr ictimai birliklərin mövcud durumu, siyasi partiyaların mövcud durumu və dini abidələrin durumu mövzusunda təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
16:39
Tramp İsveçrədədirDigər ölkələr
16:28
ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçiribDaxili siyasət
16:26
"SOCAR Karbamid" zavodunun hədəfləri açıqlanıbEnergetika
16:25
Azərbaycan Böyük Britaniyadan qızıl tədarükünü kəskin artırıbBiznes
16:20
Azərbaycanın su anbarlarındakı ehtiyatların həcmi açıqlanıbİnfrastruktur
16:20
Levandovskinin "Barselona"dakı gələcəyi özündən asılıdırFutbol
16:19
Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
16:17
Foto
Video
"Analar bizi dünyaya gətirir, Vətən isə qucağına alır": Qarabağın cənub qapısından – REPORTAJQarabağ
16:16