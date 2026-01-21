İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi bir neçə ictimai dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:59
    Parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi bir neçə ictimai dinləmə keçirəcək
    Report

    Parlamentin ictimai birliklər və dini qurumlar komitəsi 2026-cı ilin yaz sessiyası çərçivəsində bir neçə ictimai dinləmə keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komitənin 2026-cı il yaz sessiyası üçün iş planının layihəsində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ictimai müzakirələr ictimai birliklərin mövcud durumu, siyasi partiyaların mövcud durumu və dini abidələrin durumu mövzusunda təşkil olunacaq.

    Milli Məclis ictimai müzakirə

    Son xəbərlər

    16:39

    Tramp İsveçrədədir

    Digər ölkələr
    16:28

    ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçirib

    Daxili siyasət
    16:26

    "SOCAR Karbamid" zavodunun hədəfləri açıqlanıb

    Energetika
    16:25

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qızıl tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    16:20

    Azərbaycanın su anbarlarındakı ehtiyatların həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:20

    Levandovskinin "Barselona"dakı gələcəyi özündən asılıdır

    Futbol
    16:19

    Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:17
    Foto
    Video

    "Analar bizi dünyaya gətirir, Vətən isə qucağına alır": Qarabağın cənub qapısından – REPORTAJ

    Qarabağ
    16:16

    Fon der Lyayen: Avropa öz təhlükəsizlik strategiyasını təkrar nəzərdən keçirməlidir

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti