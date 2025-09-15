Ötən il məhkumlar bir sıra tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilməyib
- 15 sentyabr, 2025
- 13:09
Ötən il 670 məhkum bir sıra tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilməyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sosial siyasət şöbəsinin rəhbəri Adil Vəliyev parlamentin Səhiyyə komitəsinin bugünkü iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bunların sırasına müxtəlif radiologiya xidmətləri (KT, MRT, PET, Doppler ultrasəs müayinəsi), orta və ağır cərrahi müdaxilələr (ümumi cərrahiyyə, travmatologiya, ginekologiya), orta və ağır terapevtik müayinə və müalicələr (nefrologiya, revmatologiya, nevrologiya) daxildir.
A.Vəliyev Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qarşılanması mümkün olmadığından məhkumların tibbi xidmətlərlə bağlı hüquqlarının təmin edilməsinin icbari tibbi sığorta vəsaiti hesabına göstərilməsi zərurəti yarandığını bildirib:
"Bu məqsədlə "Tibbi sığorta haqqında" qanunun 15-2.3-cü maddəsindən qeyd olunan subyekt dairəsinin çıxarılması və 15-2.1-ci maddəyə müvafiq düzəlişlərin edilməsi təklif olunur. Eyni zamanda, sözügedən şəxslərə tibbi xidmətin göstərilməsi xüsusi xarakter daşıdığından, Qanuna 15-17.2.3-3-cü maddə əlavə olunaraq Xidmətlər Zərfində tibbi xidmətlərin tətbiqi şərtləri müəyyən edilir. Bu normanın tətbiqi şərtləri də o anlama gəlir ki, qeyd olunan dəyişikliyin qüvvəyə minməsi halında maliyyələşmənin icbari tibbi sığorta vəsaiti hesabına həyata keçiriləcəyi büdcə ili ərzində tibbi xidmət göstərilən şəxslərin sayı 1500 nəfəri aşmamalıdır".
Şöbə müdiri həmçinin vurğulayıb ki, dövlət büdcəsi tərəfindən 2025-ci il üçün ödənilən adambaşı sığorta haqqı – 124 manat əsas götürülməklə icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilən sığorta ödənişlərinin ümumi məbləğinin 200 min manat olması proqnozlaşdırılır.